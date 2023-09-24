شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى المقاولون العرب: محمد عبد الناصر سوف يلحق بعمر فايد فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، إن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى يبحث عن صناعة المجد.

وقال صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية: "نبحث عن مجد لمحمد صلاح، وذلك أهم من الأموال التي سنجلبها من رحيله لناد آخر".

وأضاف: "إذا كنا نبحث عن الأموال، لقمنا بفعل أشياء كثيرة بها متاجرة واستثمار بأولادنا، ومحمد صلاح تربية نادي المقاولون العرب ويعد ابن النادي، وهو مثلنا، يبحث عن المجد وليس المال".

وتابع رئيس المقاولون العرب: "محمد عبد الناصر، ناشئ المقاولون العرب، سوف يلحق أيضاً بعمر فايد في أوروبا".

واستطرد: "إن مباراة الزمالك مثل أي مباراة في الدوري ولا يوجد اهتمام خاص بها، وفريقنا يتواجد به 8 أو 9 عناصر جديدة وأهم حاجة بالنسبة لنا تجانس اللاعبين".

واختتم رئيس نادي المقاولون العرب تصريحاته قائلا: "نثق في الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لأنه كلمة السر في تألق اللاعبين الموسم الماضي وتقديم مستوى مميز، وشدد على أن الأهم لنا في الدور الأول هو تجميع عدد من النقاط في جميع مباريات الدوري، خاصة أن الفريق في مباراة المحلة لم نكن على المستوى المطلوب ونتمنى التحسن خلال الفترة القادمة حتى نخوض الدوري الثاني في حالة استقرار أكثر، ونتمنى تكرار ما حدث في الموسم الماضي وتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري".