شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: التتويج ببطولة أفريقيا حصاد الاهتمام بمنتخبات السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، سعادته بالتتويج الثاني على التوالي لمنتخب 2006 ببطولة أفريقيا ونجاحه في الحفاظ على لقبه القاري.

وقال الأمين، فى تصريحات إعلامية، إن الفوز باللقب دليل على أن كرة اليد المصرية تسير في الطريق الصحيح.

وأضاف: إن منتخبات السيدات كانت على رأس اهتمامات المجلس الحالي، ونالت اهتماما خاصا منذ أن توليت المسئولية، ونحن الآن في أول مراحل الحصاد وجني الثمار والهدف الأكبر سيطرة سيدات مصر على كل المراحل السنية واقتحام المنافسات العالمية بقوة.

وكان منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2006 قد تُوج ببطولة أفريقيا بعد الفوز على نظيره الغينى بنتيجة 29/16 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في تونس الدولة المنظمة.

وسيطر المنتخب على المباراة من بدايتها حتى نهايتها وحققن الفوز بفارق 13 هدفا أكد اكتساحهم وجدارتهم.