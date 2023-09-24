شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: هدفى بناء فريق يعيد أمجاد الاتحاد وهذا سبب رحيل عمار ومحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، أن هدفه من تدريب الاتحاد السكندرى هذا الموسم وسبب رحيل الثنائى عمار حمدي ومحمد محمود وعدم تجديد إعارتهما مع سيد البلد.

وقال طارق العشرى في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: الدوري المصري هذا الموسم صعب بسبب أن كل الأندية دعمت صفوفها بشكل كبير، وأصبح لها هدف، وهذا يصب في صالح منتخب مصر.

وأضاف مدرب الاتحاد: في الاتحاد نقود بناء فريق قوي يعيد أمجاد سيد البلد وخفضنا أعمار السنة ولكن هذا سيأخذ وقت لحين تحقيق هذا الحلم وربنا وفقنا في بداية قوية بالفوز على سيراميكا في مباراة صعبة وفريق قوي جدا ودفعة قوية للجهاز واللاعبين.

وتابع: لي تجارب ناجحة في بناء الفرق واكبر مثال كان حرس الحدود الذي تم بناؤه بعناية ومع الصبر حققنا بطولات وأصبح له اسم في الكرة المصرية.

وأوضح العشري: أتوقع نجاح مشروع بناء فريق جديد للاتحاد السكندرى لذلك تم ضم 14 لاعبا مع استمرار اللاعبين لفترة كبيرة ورفصنا فكرة الاستعارات لذلك رحل عمار حمدي ومحمد محمود، حتى عندما استعرنا أحمد ياسين وضعنا بند أحقية الشراء لإضافة الاستقرار في الفريق.