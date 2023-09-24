شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: عقوبة تأخير التشكيل وفقا للائحة.. وإيقاف كهربا في الدوري فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن العقوبات التي تمت إعلانها جاءت وفقا للائحة المسابقات التي تم إرسالها لكل الأندية وهذا موقف كهربا.

وقال عامر حسين في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تأخير التشكيل والقائمة يستوجب عقوبة وفقا لبند لائحة المسابقات والذي ينص تسليمها بساعة وربع.. لانه بيعطل شغل ناس تانية".

وعن المؤجلات، قال: "المؤجلات!، لا يمكن أن أضع مباراة للأهلي وهو يلعب في دوري أبطال أفريقيا والمباريات لم تحدد بشكل واضح لذلك وضعنا الجدول ونؤجل وفقا لضيق الوقت".

وتابع: "عقوبة كهربا سيتم تطبيقها على بطولة الدورى فقط، فسيغيب عن 6 مباريات في بطولة الدورى وليس أي بطولة أخرى".

وأوضح عامر حسين:" المباراة المؤجلة بين الأهلي وسيراميكا سيتم إعلانها مع بقية الدورى، وننتظر كل الاحتمالات لتسكين المباريات".