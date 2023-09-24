شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر للسيدات: نمتلك عناصر مميزة وقادرون على كسر عقدة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد كمال المدير الفنى لمنتخب مصر للسيدات، إن الفريق يمتلك عناصر مميزة من منتخب الـ 20 عاما، فضلا عن المحترفات في الخارج.

أكد كمال خلال تصريحات تلفزيونية أن هدفه تخطى المرحلة الأولى من التصفيات وانتظار الفائز من السنغال وموزمبيق.

تابع المدير الفني لمنتخب السيدات: "ولو واجهنا السنغال سنكون قادرين على الفوز عليه وكسر تلك العقدة".

وتحدث عن مواجهة المنتخب ضد جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية،قائلا:"ظهرنا بشكل جيد في المباراة الأولى وحققنا الفوز برباعية ولكن حذاري من لقاء العودة، خاصة أن المنافس سيريد التعويض"