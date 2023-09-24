شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لتنفيذ طلب "فيفا" بشأن ملف مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز مسئولو النادي الأهلي حالياً ملفا شاملا عن لاعبي الفريق يتضمن جميع التحاليل والأشعة والفحوصات التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية خلال ديسمبر المقبل.

وطلب فيفا من الأهلي ملفاً طبياً شاملاً عن لاعبي الفريق يشمل فحوصات شاملة ومن المقرر أن يقوم الأهلي بإرسالها للاتحاد الدولي في غضون الأيام المقبلة.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023 فى المملكة العربية السعودية عن مباريات قوية في البطولة التي يشارك بها 7 أندية من مختلف قارات العالم، على رأسها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي

الاتحاد السعودي يواجه أوكلاند سيتي .. 12 ديسمبر في حفل افتتاح البطولة

الأهلي يواجه الفائز من الاتحاد السعودي واوكلاند سيتي في ربع النهائي 15 ديسمبر

ارواو اليباني يواجه كلوب ليون المكسيكي في ربع النهائي 15 ديسمبر

بطل أمريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة الأهلى مع الفائز من الاتحاد السعودي واوكلاند سيتي فى نصف النهائي 18 ديسمبر

مانشستر سيتي يواجه الفائز من أوراوا وليون المكسيكى فى نصف النهائى 19 ديسمبر

على صعيد آخر ، يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اليوم، السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم على استاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة الأهلى التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويعقد كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لشرح جوانب القوة والضعف فى صفوف بطل إثيوبيا، بحثاً عن تحقيق انتصار يعزز فرص المارد الأحمر فى بلوغ الدور التالى بالبطولة التي يحمل لقبها.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.