شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يجهز سموحة لمواجهة بلدية المحلة في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، على دراسة فريق بلدية المحلة قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل، على استاد غزل المحلة.

ويسعى أحمد سامى لدراسة كل نقاط القوة والضعف في فريق بلدية المحلة في مباراته مع المقاولون العرب، والتي نجح في الفوز بها بهدفين نظيفين وظهوره بشكل قوى.

وحذر مدرب سموحة اللاعبين من صحوة بلدية المحلة وطالبهم بعد تكرار الأخطاء التي حدثت في مباراة الجونة وإهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، مهددا بإبعاد أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب بالإحالة إلى دكة البدلاء.

ويستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات محمود حليمو لاعب وسط الفريق السكندرى أمام بلدية المحلة في الجولة الثانية من دوري نايل المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد غزل المحلة.

وغاب محمود حليمو عن مباراة سموحة أمام الجونة بسبب تراكم الإنذارات، ويعود للمشاركة بشكل طبيعى ابتداء من مواجهة بلدية المحلة المقبلة.

وأكد أحمد سامي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، أن سموحة أهدر فوزًا سهلًا على الجونة في الشوط الأول بعدما أضع العديد من الأهداف.

وأضاف مدرب سموحة، أن دوره كمدرب هو وصول المهاجم للمرمى أما إهدار الفرص يتحمله المهاجم، وهناك ضربة جزاء مهدرة كانت كفيلة بإنهاء اللقاء ولكننا نحتاج للوقت لحدوث تجانس بين اللاعبين بشكل أفضل.

وتعادل فريق سموحة مع نظيره الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

افتتح التسجيل لسموحة فادى فريد في الدقيقة التاسعة من عمر دورى نايل قبل أن يتعادل المغربى أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة "90+4" من عمر اللقاء من ركلة جزاء.