شكرا لقرائتكم خبر عن سيد يوسف: بطولة أفريقيا لتنس الطاولة قوية.. وسأفعل ما بوسعى فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سيد يوسف، لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة البارالمبي، عن تأهله إلى دورة الألعاب البارلمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس 2024.

وتمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارلمبي التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وقال سيد في تصريحات صحفية: "البطولة الأفريقية من أصعب البطولات وتشهد منافسات قوية وندية وحماسية بين جميع اللاعبين، كما أن منتخب نيجيريا يعد الفريق الأصعب في كل المنافسين، ويضم بين صفوفه لاعبين من أفضل العناصر لذلك لم تكن البطولة سهلة على الإطلاق".

وأضاف سيد، إن المنتخب استعد للبطولة من خلال معسكر أُقيم في صالة حسن مصطفى قبل البطولة بـ20 يومًا، وشهد تدريبات مكثفة على مدار اليوم ثم تواجد في المعسكر الذي نظمه الاتحاد الدولي للعبة قبل البطولة بأيام.

وأشار بطل تنس الطاولة إلى أن هذه هي المشاركة رقم 9 له في البطولات الأفريقية، والمشاركة الخامسة في البارالمبياد.

وطلب سيد الاستعداد لدورة باريس من خلال معسكرات داخلية وخارجية، فضلًا عن المشاركة في بطولات دولية من أجل الاستمرار في تصنيفه الرابع عالميًا ليواجه تصنيف أقل في باريس، مشددًا على أنه سيفعل كل ما بوسعه لتحقيق أفضل النتائج في النسخة المقبلة من البارالمبياد.

كان قد نجح 11 لاعبًا ولاعبة من مصر في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية بلعبة تنس الطاولة التي ستقام العام المقبل في باريس.

واستطاع خالد رمضان الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 إلى 3 ليضمن تواجده في تصنيف 3 في باريس، فيما تأهل أيضا كل من أحمد المحص في تصنيف 2 وإسلام رسلان في تصنيف 1، وذلك بفضل تواجدهما على رأس التصنيف الأفريقي لتصنيفهما.

كما تمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 ليتأهل بذلك مباشرة للألعاب البارالمبية.

وعلى صعيد السيدات، تمكنت علا سليمان من الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 و2 لتتواجد في البارالمبياد في التصنيف الأول فيما تتأهل فاطمة حسين في التصنيف الثاني وذلك لتصدرها التنصيف الأفريقي.

وفازت فوزية الشامي بذهبية التصنيف الثالث لتتأهل مباشرة للبارالمبياد فيما تأهلت منى عبد الحق في تصنيف 4 كونها المتصدرة للتصنيف الأفريقي.

ونجحت هاجر السيد في الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 6 إلى 8 لتصل بذلك إلى بارالمبياد باريس، وتشارك في التصنيف الثامن، بينما تتأهل كل من هناء حماد كمصنفة أولى لتصنيف 6 وسماح عبدالعزيز كمصنفة أولى لتصنيف 7.

وتشارك 8 دول في منافسات البطولة القارية وهى: الجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وكينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يذكر أن البطولة تشهد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي رجال، وزوجي سيدات، وزوجي مختلط.