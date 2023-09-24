شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو على رأسهم.. كولر يختار 20 لاعبا فى قائمة الأهلى لمباراة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 20 لاعبا لدخول قائمة مباراة فريقه ضد سان جورج الإثيوبي مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة فريق الأهلي لمباراة سان جورج الإثيوبي على النحو التالي: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد الضاوي كريستو – طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

وشهدت القائمة تواجد بيرسي تاو رغم شكواه من كدمة شديدة في العضلة الأمامية خلال مباراة المصري، وعودة كريستو، واستبعاد كريم فؤاد.

وتلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، عرضين من ناديي الهلال والشباب السعوديين لتولى تدريب أحدهما خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباط المدرب السويسري بعقد يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري.

وجدد كولر عقده مع الأهلي نهاية أغسطس الماضي لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي مع النادي، ليستمر فى القلعة الحمراء ثلاثة مواسم مقبلة.

وينص تعاقد كولر مع الأهلى على الرحيل بعد نهاية أول موسم مقابل تسديد مليون يورو، فيما يمكن للمدرب السويسري الرحيل بعد ثانى موسم مجاناً، وفقاً للشرط الجزائى الموجود فى تعاقده مع القلعة الحمراء.

ورفض كولر العروض السعودية وأصر على استكمال عقده مع الأهلي، خاصة أنه يجد الاستقرار والراحة فى القلعة الحمراء ويرغب فى مواصلة النجاحات التى حققها الموسم الأول مع الفريق بالفوز بخمس بطولات محلية وقارية.