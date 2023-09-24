شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يخطف صدارة هدافى دوري نايل فى الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دوري نايل فى نسخته الجديدة والتى شهدت تألقا للجنوب أفريقى بيرسى تاو نجم النادى الأهلى الذى خطف صدارة هدافى المسابقة من أول جولة.

فلقد شهدت الجولة الأولى تصدر بيرسي تاو لاعب الأهلي ترتيب الهدافين برصيد هدفين بعدما سجل هدفين من رباعية المارد الاحمر فى شباك المصري البورسعيدى، يليه برصيد هدف واحد كلا من عبد الله السعيد ورمضان صبحي واحمد بلحاج وعبد الرحمن سمانة وابراهيما نداي ومحمود رزق وعبد العزيز السيد وفادي فريد ونبيل دونجا ومابولولو وكريم فراد وحسام اشرف وعبد الىحمن شيكا ومصطفى سعد ميسي واحمد عاطف ورضا سليم ويسري وحيد.

تنطلق الاثنين المقبل منافسات الجولة الثانية من دوري نايل ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد السكندري والداخلية وزد، فيما ظلت أندية الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبي والبنك الأهلي وفاركو بلا رصيد من النقاط.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التى انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.