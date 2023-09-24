شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: فخور بتمثيل مصر وباب المنتخب مفتوح لأى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه وصل في أغسطس العام الماضي، وإنه يتذكر أول مباراة له مع المنتخب، لافتا إلى أنه حصل على العديد من الخبرات مع الفريق، مؤكداً أنه سعيد بثقة المسئولين في عمله.

وأضاف ميكالي، خلال تصريحات تليفزيونية: "أشعر بأنني في منزلي وأنا متواجد في مصر، وأشعر بالسعادة والراحة هنا، وفخور بتمثيل منتخب مصر، وعندما تلقيت عرضا لتدريب مصر كنت أشعر بالسعادة والرغبة في تكرار تجربة التأهل واللعب بالأولمبياد مرة أخرى مثلما فعلت مع منتخب البرازيل".

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن باب المنتخب مفتوح لأي لاعب خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هناك لاعبين جُددا لفتوا انتباه الجهاز الفني خلال المعسكر الأخير الذي خاضوا فيه مواجهات ودية أمام روسيا .

وتابع: "استغللنا غياب مجموعة من العناصر الأساسية الفترة الماضية وضم عناصر جديدة وأصغر سنا للمنتخب الأولمبي فئات عمرية مواليد 2003 لتدريبهم على الانسجام مع الفريق الفترة القادمة والاستفادة من قدراتهم الفنية".

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائلا: "يجب الاهتمام باللاعبين الصغار لأن لديهم قدرات فنية عالية وهم مستقبل الكرة المصرية".