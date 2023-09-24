شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى كأس العالم لأندية السلة قبل المنافسة على البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سلة الأهلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وبرونزية كأس العالم لاندية السلة أمام جولدن بولز الصيني والتى تقام بسنغافورة بعد فوز فريق فرانكا البرازيلى على نظيره ايجاينت الأمريكي.

وجاءت منافسة الأهلى على البرونزية بعد تغلب فريق فرانكا على ايجاينت الامريكى بنتيجة 98/89 وبالتالى يكون الاهلى فى وصافة مجموعته ويلعب مباراة البرونزية أمام جولدن بولز الصينى

ترتيب مجموعة الاهلى

يتصدر فريق فرانكا البرازيلى المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز على الاهلى وايجاينت

يحل الاهلى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بالفوز على ايجاينت والخسارة أمام فرانكا

ويتذيل ايحاينت الأمريكى المجموعة برصيد نقطتين بالخسارة أمام الأهلى وفرانكا على الترتيب

وتضم قائمة سلة الأهلى فى كأس العالم كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيرى، عمرو زهران، عمرو الجندى، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادى، مروان سرحان، عمر عرابى، مصطفى كيجو، يوسف المعداوى، أحمد مهيب.

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدورى الأفريقى فى رواندا، العام الجارى، ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التى تضم فرانكا البرازيلى، وإيجنايت الأمريكي.