شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خالد يحتل صدارة هدافي الجولة السابعة بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل عمر خالد لاعب فريق يد النادى الأهلى المرتبة الأولى فى ترتيب الهدافين بالجولة السابعة لدورى المحترفين للموسم المحلى 2023/2024 برصيد تسجيل 10 أهداف.

وشهدت هذه الجولة فوز فريق النادى الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 21 نقطة على الأوليمبى بنتيجة 40/16 محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات حتى الأن .

فيما تقام الجولة الثامنة الثلاثاء القادم بلقاءات بين كل من: الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس وهليوبوليس مع سموحة وطلائع الجيش مع العبور والطيران مع المعادى والزمالك مع الزهور.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.