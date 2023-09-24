قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وسان جورج بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي، غدا الأحد، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للدفاع عن لقب الأميرة السمراء .

ويدخل الأهلي مواجهة سان جورج ويغيب عنه عدد كبير من اللاعبين في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تأكد غياب 5 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام الفريق الإثيوبي، فيما يظل موقف 3 لاعبين معلقًا حتى الأن.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسان جورج في تمام الساعة الثامنة مساء غداَ الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تُنقل مواجهة الأهلي وسان جورج في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 2022

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تشكيل الأهلي المتوقع ضد سان جورج

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

في الهجوم: حسين الشحات- كهربا- أحمد عبدالقادر.

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي كل من:

عمرو السولية وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي للإصابة.

رضا سليم بسبب الإيقاف مع فريقه السابق الجيش الملكي.

أنتوني موديست والذي يحق له المشاركة بداية من دور المجموعات.

ولا يزال موقف الثلاثي بيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم نيدفد معلقًا حتى الآن من المشاركة أمام سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا