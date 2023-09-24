«عقود لاعبي الفريق مبالغ فيها».. حسين لبيب: مرتضى منصور موجود في انتخابات الزمالك بوجه آخر

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتبر حسين لبيب، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، عقود لاعبي الفريق الأبيض "مبالغ فيها للغاية"، لافتا أن ما يتقاضاه اللاعب أقل بكثير من قيمة عقده مع النادي.

وقال لبيب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت،: "عقود لاعبي الزمالك أكبر من لاعبي الأهلي حاليًا، ولكنهم لا يحصلون عليها فتتحول إلى مديونيات، وما يتقاضاه اللاعب أقل من قيمة عقده".

وأضاف المرشح لرئاسة الزمالك: "بالمناسبة هذه النقطة خطيرة للغاية وبتتسبب في اختلاس كبير، ولكن سيتم وضع نظام إداري وخطط لتسديد ديون النادي خلال الفترة القادمة".

وواصل: "بعض رجال الأعمال في القائمة الموحدة تبرعوا، لكن لا يرغبون في ذكر أسمائهم وكل شيء سيعلن في حينه، وليس معنى أننا قائمة رجال أعمال إنهم سيدفعون، ولكن هناك خطة لتسديد جميع ديون النادي".

وتابع لبيب: "عندما تواجدت في اللجنة المؤقتة بالزمالك في عام 2021، كان هناك عقود إعلانية للاعبين، ولكن تم إلغاؤها بعدما رحلنا ولا نعرف السبب".

وأكمل: "أثناء ولايتي للزمالك قناة النادي كان بها 15 إعلانا، والمنافس اشتكى من قلة الإعلانات في قناته، وأكبر الإعلاميين في مصر زملكاوية".

وأتم حسين لبيب: "18 شهرًا سيكون فرع أكتوبر انتهى كمرحلة أولى تشمل بعض الحدائق والملاعب المفتوحة، ومرتضى منصور موجود في الانتخابات بوجه آخر".