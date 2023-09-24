حسين لبيب: دولاب كؤوس نادي الزمالك اتسرق

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، أن مشاكل القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة أصبحت كبيرة جدًا، موضحًا أنه غير محسوب على أسرة كرة اليد بالنادي.

وقال لبيب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت،: "أعمل في المجال الإداري الرياضي منذ عام 1985، وأي شخص يعرف جيدًا أن مشاكل نادي الزمالك كبيرة جدًا".

وأضاف المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك: "أنا عضو في النادي منذ عام 2000، ولكن في ظروف غامضة الملف الخاص بي ضاعت منه بعض الأوراق؛ لكنني أسدد قيمة الاشتراك بشكل سنوي، وهذه القضية تنظر الآن أمام المحاكم".

وتابع: "عندما تواجدت في اللجنة المؤقتة بالزمالك في عام 2021، سألت على دولاب البطولات الخاص بالنادي، ولكن الرد كان أنه تمت سرقته وسرقة بعض الكؤوس أيضًا".

وأكمل حسين لبيب: "عملية البناء لفرع 6 أكتوبر لم تبدأ حتى الآن، فقط شاهدنا بعض صور آلات البناء بعد تحصيل قيمة اشتراكات الأعضاء الخاصة بالفرعة الجديد".