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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

البطائح - شباب الأهلي 17:20

الوحدة - حتا 17:20

الوصل - بني ياس 20:00

آرسنال - توتنهام 17:00

- أستون فيلا 17:00

شيفيلد - نيوكاسل 19:30

أتلتيكو - 23:00

إمبولي - إنتر ميلان 14:30

بولونيا - نابولي 20:00

تورينو - روما 22:45

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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