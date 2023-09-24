الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
البطائح - شباب الأهلي 17:20
الوحدة - حتا 17:20
الوصل - بني ياس 20:00
آرسنال - توتنهام 17:00
تشيلسي - أستون فيلا 17:00
شيفيلد - نيوكاسل 19:30
أتلتيكو - ريال مدريد 23:00
إمبولي - إنتر ميلان 14:30
بولونيا - نابولي 20:00
تورينو - روما 22:45
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