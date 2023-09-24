الامارات | المدافعون «هدّافون» في الجولة الثالثة للدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبهر المدافعون متابعي مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين بقدراتهم التهديفية العالية وسط غياب واضح لكوكبة المهاجمين الذين غابوا عن التسجيل.

وكانت الجولة الثالثة قد بدأت أمس، وأسفرت عن فوز الشارقة على مضيفه النصر بهدف نظيف، وتغلب الجزيرة خارج أرضه على اتحاد كلباء برباعية نظيفة، وأمطر العين مرمى ضيفه عجمان 6-صفر، وعاد فريق الإمارات من خورفكان بانتصار مهم بهدفين دون مقابل.

وخطف مدافع الشارقة عبدالله الغنام الأضواء من نجوم «الملك» أمثال المالي موسى ماريغا، وسيباستيان تيغالي والتونسي فراس بالعربي، والبوسني بيانيتش، وسجل هدف الفوز على النصر في الدقيقة 35، وهو الهدف الثاني الذي يُسجله الغنام خلال مسيرته الاحترافية بعدما سجل هدفه الأول في موسم 2018-2019.

وتمكن الغنام من استثمار كرة عرضية وصلته من ماركوس فينسيوس، بشكل جيد حولها برأسه على يسار الحارس، ليُعمق من جراح النصر الذي بات يعيش في أزمة عميقة بعد خسارته ثلاث مرات متتالية في سيناريو مكرر لما كان عليه في الموسم الماضي، والذي عانى خلاله الأزرق من شبح الهبوط لفترات ليست بالقصيرة.

وبرز مدافعا الجزيرة عبدالله إدريس، وخليفة الحمادي في فوز فريقهما على اتحاد كلباء بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما على استاد كلباء.

وقص إدريس شريط أهداف لقاء فريقه مع الدقيقة 45+1 قبل أن يختتم المدافع خليفة الحمادي مهرجان الأهداف في الدقيقة 85، فيما سجل الكونغولي نيسكينز كيبانو الهدف الثاني في الدقيقة 60 مستفيداً من متابعة عرضية زميله علي مبخوت، وسجل عبدالله رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 63، بينما غاب الهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين مبخوت عن التسجيل في المواجهة مكتفياً بصناعة الهدف الثاني لزميله كيبانو.

ووضع مدافع عجمان عبدالرحمن راكان بصمته في مباراة فريقه ضد العين، ولكن بطريقة عكسية حينما سجل بالخطأ في مرماه ليفتتح التسجيل للزعيم مع الدقيقة 14، في المباراة التي انتهت نتيجتها لمصلحة «الزعيم» بسداسية نظيفة ليعتلي الصدارة مؤقتاً، وبالعلامة الكاملة «تسع نقاط»، في انتظار ما ستسفر عنه بقية مواجهات الجولة الثالثة بينما استمر عجمان في تحقيق النتائج السلبية وهو ما كلفه البقاء بنقطة واحدة.

واستطاع سفيان رحيمي أن يُسجل الهدف الثاني لفريقه «19»، بطريقة رائعة ثم عزز يحي نادر من تقدم فريقه بالهدف الثالث «31» من تسديدة قوية من خارج الصندوق قبل أن يظهر سفيان رحيمي مجدداً ويسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه «44» لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة، وفي الشوط الثاني رفع جوناتاس سانتوس من غلة الأهداف بإحرازه الهدف الخامس الذي سجله في الدقيقة 68، ثم اختتم لابا كودجو مهرجان الأهداف بتسجيله السداسية في الدقيقة 87.

وعاد الإمارات من استاد صقر بن محمد القاسمي محملاً بثلاث نقاط ثمينة من فوزه على خورفكان بهدف دون رد، وسجل الوافد الجديد، الإسباني فرانسيسكو ألكاسير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63 من متابعة جيدة لعرضية البديل، فهد بدر، ليحولها على يمين الحارس أحمد ديدا دون أدنى مضايقة من الدفاع، واستطاع فهد بدر أن يقتل المباراة بتسجيله الهدف الثاني مع الدقيقة 90 ليُعزز من تقدم فريقه على مستوى النتيجة.

وقفز الإمارات بهذا الانتصار إلى المركز السابع «مؤقتاً»، بعدما رفع رصيده للنقطة الرابعة، فيما بقي خورفكان في المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط