الامارات | ختام المحطات الأوروبية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، باستضافة مضمار «دوندخت العشبي» في مدينة لاهاي بهولندا المحطة 11 للكأس في نسختها الـ«30». ويشهد السباق مشاركة مجموعة تمثل نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات العربية في القارة الأوروبية في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

وتضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة من أبطال سباقات الكأس في المحطات السابقة ونجوم السباقات الكبرى للخيل العربي عالمياً وهم: الجواد «ميسي» للمالك فيدو كيرسميكرز وإشراف المدرب تيمو كيرسميكرز وقيادة الفارس وليام مونجيل، و«جارف» للمالك هيف بن محمد القحطاني بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس أدري دي فريس.

وهناك الجواد «سلوى» للمالك وذنان ريسينغ وإشراف المدرب ألبان دي ميول وقيادة الفارس ستيفن بروكس، و«اليكيو» للمالك والمدرب ماريان فالك فايسماير وقيادة الفارس روبن هايدينز، «وبيكاسو تي» للمالك (إس بي إم هورس ريسينغ) وإشراف المدرب سوزان بوستيما وقيادة الفارس ستيفن هيلين، و«فريدة بيه» للمالك والمدرب بيتر ديكرز وقيادة الفارس كريستوف ديهينز، و«بابليون تي» للمالك والمدرب زوتيليف جيرارد وقيادة الفارس كوبي فاندربيكي.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات الكأس في تصريح صحافي: مع الوصول لختام المحطات الأوروبية في هولندا، نؤكد أن سباقات الكأس الغالية التي شهدتها مضامير أوروبا الشهيرة حققت نجاحات غير مسبوقة في نسختها الـ«30»، بعد أن أقيمت في دول ذات اهتمام كبير ومشترك مع دولة الإمارات في صناعة سباقات قوية للخيل العربي والارتقاء بمسيرتها لأعلى المراتب مثل (فرنسا، وإيطاليا، وبولندا، وبلجيكا، والسويد، وبريطانيا، وكازان، وروسيا، وألمانيا)، ما يجسد المكانة المرموقة للحدث وريادته العريقة على مدار مسيرته التاريخية.