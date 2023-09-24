الامارات | العروبة يتصدر دوري الدرجة الأولى.. والظفرة يكتفي بالتعادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق العروبة على مضيفه مصفوت 3-1، أمس، في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة ويتربع على صدارة ترتيب المسابقة.

وسجل أهداف العروبة البرازيلي إيريك دانييل هدفين في الدقيقتين (6 و38) والحساني تامبورا (50)، بينما سجل لمصفوت البرازيلي واليسون (27).

وتعادل العربي مع الظفرة بهدفين لكل منهما ليصبح رصيد العربي سبع نقاط في المركز الثاني، مقابل خمس نقاط للظفرة في المركز الرابع، وسجل للعربي البرازيلي إديلتون (15)، وسلطان أبودقن (81)، بينما سجل للظفرة البرازيلي دياغو فارياس (32)، والإنجليزي بينيك أفوبي (90+2).

وفاز دبا الحصن على «غلف إف سي» بهدف نظيف سجله البرازيلي جيلمار (90+2)، ليصبح رصيد دبا الحصن ست نقاط في المركز الثالث و«غلف إف سي» بدون نقاط.

وتغلب مسافي في ملعبه على غلف يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد ليصبح رصيده أربع نقاط في المركز السابع بينما غلف يونايتد بدون نقاط، وسجل لمسافي عبدالله راشد (41)، ومدافع يونايتد الإنجليزي جاك شيلس في مرماه (89)، وأحرز هدف غلف يونايتد الألماني مايك غباجي (27).

وتتواصل المنافسات عند الساعة 5:30 مساء اليوم بإقامة أربع مباريات يلعب فيها دبا الفجيرة مع سيتي، والفجيرة مع التعاون، والرمس مع يونايتد إف سي، والحمرية مع الجزيرة الحمراء.