الامارات | العين تستضيف بطولة آسيا الفردية للفئات السنية في الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تفاصيل بطولة آسيا الفردية للشطرنج للشباب والناشئين والأشبال، والتي تقام بمدينة العين من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي، بحضور أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وأمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج عبدالكريم المرزوقي، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي. وتعد البطولة القارية النسخة الـ25، وتقام للفئات السنية تحت 18 و16 و14 و12 و10 و8 أعوام للذكور والإناث. ويمتلك الفائز في كل فئة فرصة التأهل لكأس العالم وله مقعد في بطولات العالم للفئات العمرية في العام المقبل.

وفي ما يتعلق بالتصنيفات والألقاب، فإن الفائزين بالبطولة سيحصلون على ألقاب من الاتحاد الدولي للعبة، فعلى سبيل المثال الفائز في فئة تحت 18 سنة سيحصل على لقب «أستاذ دولي»، وفي فئة تحت 14 سنة سيحصل على لقب «أستاذ اتحاد دولي».

وستوجه الدعوات إلى 53 دولة، منها 44 دولة من الاتحادات المعتمدة من المجلس الأولمبي الآسيوي، بالإضافة إلى ثماني دول في شبه القارة الأسترالية وجنوب المحيط الهادي، إضافة إلى اللاعبين الروس، الذين تمت دعوتهم للمشاركة. ومن المتوقع مشاركة من 600 إلى 1000 لاعب ولاعبة، يشارك كل منهم في ثلاث بطولات لفئته العمرية بين شطرنج كلاسيكي وسريع وخاطف، أي إجمالي أكثر من 2000 مشاركة.

• البطولة القارية تقام خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل.