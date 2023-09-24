الامارات | «أبتاون» بطلاً لكأس الوثبة في تكساس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر «أبتاون وولك ذا لاين» لجون وكريستا هيننجزجارد، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم أول من أمس بمضمار لون ستار بارك في ولاية تكساس الأميركية، وحلت ثانية المهرة «دريم» لبلاك بوتر، وثالثاً «بيرلس أس كوميت» لبيتي وجوزيف جيليس. ويستضيف مضمار كاسترا ـ فيردوزا الفرنسي اليوم سباقين لكأس الوثبة لمسافة 1700 متر، وجائزة كل منهما 12 ألف يورو.