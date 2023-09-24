الامارات | عَلَم الإمارات يزيّن حفل افتتاح «آسياد هانغتشو».. 120 دقيقة من الإبهار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت رسمياً، أمس، فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 وتستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة، من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة، وتقام منافساتها على 54 منشأة رياضية، وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية.

وافتتح الدورة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحضور عدد من رؤساء دول العالم وكبار الشخصيات العامة والرياضية، وذلك في الملعب الأولمبي بهانغتشو «بيج لوتوس»، بحضور جماهيري وصل إلى 80 ألف متفرج.

وحمل عَلَم الإمارات كل من لاعب منتخبنا الوطني للدرّاجات أحمد المنصوري، ورامية منتخب الإمارات غاية شهيل آل شهيل، في فقرة طابور العرض بحضور وفد الإمارات المشارك.

وشهد الحفل 16 فقرة متنوّعة استمرت لمدة 120 دقيقة من الإبهار، أبرزت ثقافة وتراث البلد المضيف، مع التركيز على جميع الممارسات التي تدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة، مع إبراز ملامح من الحضارات القديمة وارتفاع المد والجزر في آسيا.

وتستهل المنتخبات الوطنية اليوم مشوارها في البطولة بست رياضات، إذ يفتتح منتخب الجودو منافسات الدورة بمسابقات الوزن الخفيف وسط طموحات كبيرة بمشاركة 203 لاعبين ولاعبات من 28 دولة، من بينها سبع دول عربية هي: الإمارات، البحرين، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين واليمن.

وكانت قرعة المسابقة قد جرت، أول من أمس، وأسفرت عن مواجهات قوية للمنتخب، فتتقابل لاعبة المنتخب الوطني بشيرات خرودي، مع بطلة كوريا الشمالية وي كيم، في وزن تحت 52 كغم، وباتسو ألتان، مع فريزي كليمانس، من جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في وزن تحت 57 كغم. وتشهد منافسات الرجال إقامة ست مباريات ضمن منافسات الوزن الخفيف والمتوسط والثقيل على مدى الأيام الثلاثة، حيث يواجه لاعبنا نارمند بيان، في وزن تحت 66 كغم الفائز من مباراة اليمني سعيد سعد، والتايلاندي بونتانام، فيما يلعب اللاعب عبدالكريم علي، في وزن تحت 73 كغم مع الكوري الشمالي كيم، وفي منافسات وزن تحت 81 كغم يلتقي لاعبنا طلال شفيلي، مع الياباني أوينو يوهي، وضمن مباريات الوزن الثقيل تحت 90 كغم يلتقي لاعبنا غريغوري أرام، مع الفائز من مباراة الأوزبكي دافلات، والفيتنامي بو آنه تاي. أما اللاعب ظافر كوسوفو، فيلتقي في منافسات وزن تحت 100 كغم، مع اللبناني ناصيف إلياس، ويختتم المنتخب مشواره في الدورة الآسيوية بلقاء عمر معروف، مع بطل قرغيزستان زاباروف سيميك، في وزن فوق 100 كغم. وتبدأ اليوم، منافسات منتخب الرجبي، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، ويواجه المنتخب الوطني نظيره النيبالي في الساعة 11:40 بتوقيت الصين، ثم يلتقي منتخب أفغانستان في الساعة 16:50، وفي الختام سيواجه منتخب الصين في الساعة 20:10. كما يستهل منتخبنا الوطني للرماية مشواره غداً بمنافسات البندقية مسافة 10 مترات عن طريق الرامية ياسمين تهلك، فيما يشارك منتخب المبارزة في فعاليات الدورة اليوم عن طريق اللاعبتين زينب الحوسني، وشيخة الزعابي، بمسابقة (الإيبيه) للسيدات.

ويفتتح منتخب الرياضات الإلكترونية مشاركته بالدورة في أول ظهور رسمي للعبة بدورات الألعاب الآسيوية، بعد أن تم اعتمادها بصورة تجريبية في النسخة الماضية في جاكرتا عام 2018، إذ يشارك المنتخب اليوم بلعبة (الفيفا)، من خلال ملاقاة كل من أحمد السويدي، لنظيره الفيتامي ترونج دوك هيو، وعلي الحمادي لنظيره أحمد المغيسيب من قطر، وفي لعبة الأذكياء التي تشهد مشاركة 142 لاعباً ولاعبة من 45 دولة آسيوية، تشارك كل من وافية المعمري، وروضة السركال، في منافسات (فئة الفردي).

سجواني: المنافسة على المراكز الأولى ستكون صعبة للغاية

أكد أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، محمد جاسم سجواني، أن «المنتخب الوطني جاهز للمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية بعد فترة الإعداد الناجحة، التي اختتمها المنتخب بمعسكر طوكيو في اليابان لمدة 15 يوماً»، وقال في تصريحات صحافية: «استعداداتنا للدورة الآسيوية جاءت جيدة، وسنبذل قصارى جهودنا لتشريف رياضة الإمارات وتحقيق أفضل النتائج، لاسيما ان الدورة تعتبر محطة رئيسة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024».

وأوضح سجواني أن «المنافسة على المراكز الأولى ستكون صعبة للغاية، في ظل مشاركة العديد من الأبطال الآسيويين العالميين، ووجود منتخبات قوية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأوزباكستان، وإيران ومنغوليا»، مشيراً إلى أن «هذه المنتخبات لها باع في رياضة الجودو على الصعيد الآسيوي، ما يشعل المنافسة ويجعلها صعبة للغاية».

المرزوقي: منتخب المبارزة يضم عناصر واعدة

أكد إداري المنتخب الوطني للمبارزة، علي المرزوقي، جاهزية لاعبات منتخب الإمارات للمبارزة لخوض غمار التحدي القاري، مشيراً إلى أن المنتخب يضم العديد من العناصر الواعدة على مستوى الرجال أو البنات، ولكن الهدف هو الاحتكاك واكتساب الخبرات عند التنافس مع المبارزات من مختلف دول قارة آسيا، حيث تخوض كل من زينب الحوسني المصنفة الأولى بالدولة، وشيخة الزعابي الثانية، الحدث بغرض التطوير وصقل القدرات لتحقيق نتائج أفضل في المحافل المقبلة.

الزعابي: هدف الرجبي «ميدالية تاريخية»

قال أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، محمد الزعابي، إن «التحضيرات لمشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية بدأت قبل ثلاثة أشهر، والمنتخب جاهز للتحدي الآسيوي».

وأضاف: «الهدف من المشاركة في الدورة تحقيق ميدالية تاريخية لمنتخب الرجبي، بعد التجربة الأولى في جاكرتا 2018 التي لم تكن في مستوى التطلعات»، مشيراً إلى أن «منتخب الرجبي تحسّن كثيراً على ما كان عليه قبل خمس سنوات، وتقدم إلى التصنيف الثالث آسيوياً».

وتابع: «نلعب في المجموعة الرابعة مع الصين، وأفغانستان، ونيبال، وهدفنا الصعود إلى المركز الأول حتى نواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى».