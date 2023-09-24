شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 24/ 9 / 2023 فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الأحد، منافسات دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد، بمباراتين بين السكة الحديد ولافيينا، وحرس الحدود مع أبو قير للأسمدة.

موعد مباراة السكة الحديد ولافيينا

يستضيف فريق السكة الحديد، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فريق لافيينا باستاد السكة الحديد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد. ويسعى كلا الفريقين لبداية قوية في دورى المحترفين وخطف الثلاث نقاط من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز، بعدما كانا قريبين من التأهل للدورى الممتاز الموسم الماضى.

ويسعى أمير عزمى مجاهد، مدرب فريق السكة الحديد، لاستغلال عامل الأرض فى اقتناص نقاط المباراة، بعدما دعم الفريق بأكثر من صفقة قوية خلال الانتقالات الصيفية الماضية والتي يأتي في مقدمتها يوسف رحومة والكينى جون أفيرى ومحمد جمال قادمين من فريق بورتو السويس، ومحمد جمال الكارتة لاعب وادى دجلة ومؤمن جابر حارس مرمي الترسانة السابق، ومحمود عبد العاطى مهاجم إيسترن كومبانى لتدعيم خط هجومه.

وفي المقابل، يأمل أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق لافيينا، فى العودة بالنقاط الثلاث من ملعب السكة من أجل المنافسة مبكرا على بطاقة الصعود للدورى الممتاز، بعدما أجرى العديد من المباريات الودية لتجهيز فريقه بشكل قوى.

موعد مباراة حرس الحدود مع أبو قير للأسمدة

يلتقى فريق حرس الحدود مع أبو قير للأسمدة فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود في الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

وأغلق محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، صفحة الوديات منذ فترة لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها وذلك بعد عدد من المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد، مؤكدا أن الفريق سيدخل المباراة الأولى دون إيقافات أو إصابات حتى الآن، وهو ما يمنحه دفعة ثقة قبل الانطلاق فى الموسم الجديد.

وفي المقابل، يسعى أيمن المزين، المدير الفنى لفريق أبو قير للأسمدة، للظهور بشكل قوى في بداية الموسم من أجل أخذ الدفعة المعنوية بعد سلسلة مبارياته الودية واختتمها بمباراتين الأولى أمام فريق هلال مطروح وانتهت بالتعادل 1/1، والفوز في المباراة الثانية 2/1 على فريق دمنهور.