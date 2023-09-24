شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عاجلة بين بيراميدز وباتشيكو لبحث رغبته فى الرحيل بعد عرض مارسيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد مسئولو نادي بيراميدز جلسة عاجلة مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروى الأول، لبحث رغبته في الرحيل عن قيادة الفريق، بعدما تلقى عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة عقد جلسة بين مسئولي بيراميدز وباتشيكو، خاصة في ظل إبلاغ الإدارة بالعرض الذي تلقاه، وأبدى ترحيبه بالرحيل عن الفريق السماوي وتولي قيادة الفريق الفرنسي.

المدرب البرتغالي، كان جدد عقده مع بيراميدز لمدة عام آخر، بعد العمل الرائع الذي قدمه في موسم 2022/23، حيث احتل المركز الثاني خلف الأهلي مباشرة ومتفوقا على الزمالك أحد أقوى الفرق في البطولة.

كما قاد باتشيكو فريق بيراميدز للتأهل لدوري أبطال أفريقيا، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي.

وكانت تقارير صحفية برتغالية قد كشفت عن دخول جايمي باتشيكو، قائمة اهتمامات نادي مارسيليا الفرنسي، من أجل تولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان مارسيليا الفرنسي، قد أقال مديره الفنى الإسباني، مارسيلينو جارسيا تورال، الأسبوع الماضي، بعد خلافات مع إدارة النادي.

ووفقا لصحيفة "أوجوجو"، فإن جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز المصري، يعد أحد المرشحين لخلافة مارسيلينو تورال في تدريب مارسيليا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اقتراح المدرب البرتغالي على رئيس نادي الجنوب فرنسا، بابلو لونجوريا، والذى يبحث عن مدير فنى جديد.