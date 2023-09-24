شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتسلم تقريرا فنيا عن زعيم الثغر بحثا عن أول انتصار فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف فى صفوف الاتحاد السكندري قبل ملاقاته بالجولة الثانية للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال فى الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الثغر بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الاتحاد فى الانتقالات الصيفية الأخيرة، بحثاً عن الظفر بأول فوز بدوري هذا الموسم.

فى سياق آخر، استقر إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى على إجراء عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش في مباراة زعيم الثغر بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

كما استقر إيهاب جلال على عودة محمود الشبراوى للظهور في التشكيل الاساسى بعدما شارك بديلا في مباراة زد ، كما يري مدرب الدراويش أن الثلاثى عصام صبحى ومحمد دسوقى ومحمد مخلوف سيكون لهم دور في مباراة زعيم الثغر بعد تألقهم في ودية بورفؤاد.