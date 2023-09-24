شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسان جورج اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى، اليوم الأحد، لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي. ويلعب الأهلي أمام سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق بين مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

موعد مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى

يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الاثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء اليوم الأحد فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الاهلى حامل لقب دوري أبطال أفريقيا

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.