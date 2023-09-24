شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة نادى الزمالك تجتمع مع جميع المرشحين بالانتخابات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، جلسة فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، مع جميع المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء التى ستقام على هامش الجمعية العمومية العادية المقرر لها 20 أكتوبر، وسيتم خلالها وضع خارطة المرحلة المقبلة بالنسبة لجميع المرشحين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأكد الدكتور عماد البناني أن الأمور تسير على ما يرام، وهناك التزام من الجميع فى الدعاية الانتخابية داخل النادي، مشيرا إلى أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل راحة جميع الأعضاء وتسليم النادي لمجلس منتخب خلال الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أعلنت القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات، وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.