شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غداً الاثنين فى الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل. ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير اليوم ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقا الليلة.

وفرض فريق الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يسعى لاستعادة التتويج بالدوري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.