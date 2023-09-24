شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى "ساحر الزمالك" السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"29" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المغربى أشرف بن شرقى، نجم الزمالك السابق والريان القطري الحالي، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ"29" فهو من مواليد 24 سبتمبر 1994، بن شرقى تألق بشكل كبير مع الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، والذى عاش أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث كان يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات.

بدأ بن شرقى رحلته مع الساحرة المستديرة بنادى المغرب الفاسى، واستطاع أن يخطف أنظار إدارة الوداد، فتم التعاقد معه، ليكون أحد أعمدة وداد الأمة.

لعب فى صفوف الوداد وتمكن من صناعة الفارق، إذ توج مع الفريق بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى، وبعدها رحل إلى صفوف الهلال السعودي.

لم تكن هذه التجربة ناجحة، ليخرج بعدها على سبيل الإعارة إلى صفوف فريق لانس الفرنسي، وبعدها انتقل إلى نادى الزمالك، استطاع بموهبته ومهارته أن يخطف قلوب مشجعى الزمالك، فقدم أداءً رائعًا منذ أن لمست قدماه القلعة البيضاء.

ديبالا العرب كما يحب أن يطلق عليه، منذ أن وقع على عقود الانضمام للزمالك وهو فى حالة فنية رائعة، إذ ساهم مع الفارس الأبيض فى تحقيق الألقاب، والفوز بأصعب المباريات.

أشرف بن شرقى حصل على 8 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 7 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء لاسيما بعد رحلته مع الزمالك.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 107 مباريات منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 40 هدفًا وصنع 27 هدفًا وتوج بخمس بطولات وهى: الدورى الممتاز مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى والسوبر الإفريقى.

في فترة وجيزة لم تتخط الثلاثة مواسم نجح المغربي أشرف بن شرقي في اعتلاء قمة هدافي اللاعبين الأجانب للزمالك في أفريقيا برصيد 11 هدفًا، متخطيًا البوركيني عبدالله سيسيه.

كان بن شرقي هو أول لاعب في تاريخ الزمالك يسجل ثنائية في لقاء السوبر الأفريقي، وذلك في مرمى الترجي التونسي.

الأفضل من ذلك أن بن شرقي خلال 3 مواسم مع الزمالك بات هو رابع هدافي النادي عبر تاريخه ببطولات الأندية الأفريقية.

وانضم بن شرقي، إلى صفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الزمالك وشارك فى 33 مباراة رفقة بطل الامارات وسجل 9 أهداف قبل أن ينتقل فى الميركاتو الصيفى الاخير لصفوف الريان القطري فى صفقة انتقال حر.