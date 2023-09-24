شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستقبل أبو قير للأسمدة فى دورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق حرس الحدود مع أبو قير للأسمدة فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود في الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

وأغلق محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، صفحة الوديات منذ فترة لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها وذلك بعد عدد من المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد، مؤكدا أن الفريق سيدخل المباراة الأولى دون إيقافات أو إصابات حتى الآن، وهو ما يمنحه دفعة ثقة قبل الانطلاق فى الموسم الجديد.

وفي المقابل، يسعى أيمن المزين، المدير الفنى لفريق أبو قير للأسمدة، للظهور بشكل قوى في بداية الموسم من أجل أخذ الدفعة المعنوية بعد سلسلة مبارياته الودية واختتمها بمباراتين الأولى أمام فريق هلال مطروح وانتهت بالتعادل 1/1، والفوز في المباراة الثانية 2/1 على فريق دمنهور.

وتعاقد مسئولو أبوقير للأسمدة مع وجيه عبدالحكيم جناح مهاجم حرس الحدود ومحمود علاء مدافع زد في صفقه انتقال حر وأحمد فايز مدافع نبروه بعد دفع المقابل المادي، وأحمد راشد جناح زد والكومي باك لفت بتروجت وأحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود ومحمد عبد الجواد باك رايت الجونة.