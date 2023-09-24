شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يواجه لافيينا اليوم فى افتتاح دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق السكة الحديد، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، فريق لافيينا باستاد السكة الحديد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد. ويسعى كلا الفريقين لبداية قوية في دورى المحترفين وخطف الثلاث نقاط من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز، بعدما كانا قريبين من التأهل للدورى الممتاز الموسم الماضى.

ويسعى أمير عزمى مجاهد، مدرب فريق السكة الحديد، لاستغلال عامل الأرض فى اقتناص نقاط المباراة، بعدما دعم الفريق بأكثر من صفقة قوية خلال الانتقالات الصيفية الماضية والتي يأتي في مقدمتها يوسف رحومة والكينى جون أفيرى ومحمد جمال قادمين من فريق بورتو السويس، ومحمد جمال الكارتة لاعب وادى دجلة ومؤمن جابر حارس مرمي الترسانة السابق، ومحمود عبد العاطى مهاجم إيسترن كومبانى لتدعيم خط هجومه.

وجاءت قائمة السكة الحديد كالتالى..

حراس المرمى: إبراهيم محمد، مؤمن جابر، يوسف عادل

الدفاع: مصطفى عبد الوهاب، أحمد جودة، باسم عادل، السعيد كمال، أسامة صبحى، أحمد فوزى، محمد حسين عضل، المتولى محمود، بهاء مجدى، عبد الله جمعة

الوسط: محمد جمال محمود، محمد جمال الكرتة، محمد أشرف، سيلا، إبراهيم عبد الخالق، محمد نادى، حسين البدرى، عمر صلاح، إسلام الفار، محمود مجدى عقل، محمود بشار، محمود كشلط

الهجوم: محمد عصام، محمود عبد العاطى، جون إيفرى، عثمان جهاد

في المقابل، يأمل أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافيينا، في العودة بالنقاط الثلاثة من ملعب السكة من أجل المنافسة مبكرا على بطاقة الصعود للدورى الممتاز، بعدما أجرى العديد من المباريات الودية لتجهيز فريقه بشكل قوى.

وجاءت قائمة لافيينا كالتالى: محمد السعيد - كريم عادل - عبدالرحمن أسامة - نادر عبدالعاطي - قاسم ربيع - أحمد الفلاني - يوسف فهيد- محمد صابر - أحمد سعد - محمود متولي - أحمد سكولز - محمود الحلواني - كاميني - عمر البكري - محمد مزيكا - عادل نور - أتيكور أوين - عبدالرحمن عبودة - محمد بن شرقي - عمر عبدالشافي - المعتصم شيكا- هشام نيمار - عمر بركات - عبدالعزيز زيزو - زياد عسكر- خالد شيفو - أحمد عطا - حازم أبو سنة - محمد عوض - كريم ماردونا - حمدي المتولي - محمد عويس - أديدامولا.