إبراهيم فايق وأمير عيد وعفروتو في مباراة برشلونة بالدوري الإسباني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شاركت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني متابعيها بمقطع فيديو من كواليس مباراة نادي برشلونة ضد فريق سيلتا فيجو والذي انتهى بريموناتدا لصالح نادي برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وأظهر مقطع الفيديو عدد من النجوم والإعلاميين العرب والذين استضافت إدارة نادي برشلونة وهم مطرب الراب عفروتو، والفنان أمير عيد والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

وأعاد الإعلامي إبراهيم فايق نشر مقطع الفيديو عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليه قائلًا: "للتاريخ".

وكشف مطرب الراب عفروتو عن السبب وراء تواجدهم بمباراة نادي برشلونة نظرًا لتعاونهم مع منصة "سبوتيفاي" والتي قامت بالترويج لعدد من أغانيهم خلال المباراة، كما قام بنشر مقطع فيديو أخر خلال المباراة وهو يستمع لإحدى أغانيه بالاستاد وعلق قائلًا: "فخور بنفسي".

ولاقى الفيديو رواجاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين أشاروا كونها المرة الأولى التي يقوم فيها نادي برشلونة الإسباني بالترحيب بنجوم مصريين بهذه الطريقة عبر صفحاتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.