حسين لبيب: بواجه مرتضى منصور في انتخابات الزمالك بوجه آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على نفس المنصب، عن وجود مرتضى منصور رئيس النادي السابق في سباق الانتخابات الحالية ولكن متمثل في أشخاص أخرين.

قال حسين لبيب خلال حواره في برنامج "الحكاية"، عبر قناة "إم بي سي مصر": "في الانتخابات الحالية بواجه مرتضي منصور ولكن بوجه آخر مش معلن".

أضاف "لبيب": "هناك مرشحين تنتمي لمرتضي منصور، وليس فاروق جعفر وليس أحد من المرشحين على منصب الرئيس بس ليه ناس كتير".

أوضح: "مرتضى منصور بيبعتلي مسجات علي طول، آخرهم حصوله على حكم البراءة أمس".

أتم: "عضويات النادي حاليا عشوائية، إذا كان مجاملة أو غيره دلوقتي كل الأندية الاشتراك 500 و 700 آلف جنيه فأنت كعضو تاخد حقك و النادي ياخد حقه"