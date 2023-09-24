شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة تنتظر حسام عبد المجيد فى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكتف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعقوبة الغرامة الموقعة على حسام عبد المجيد مدافع الفريق، بتغريمه 200 ألف جنيه، بعد واقعة رفضه التوجه لملعب مواجهة بيراميدز، بعدما علم باستبعاده من التشكيل الأساسى، ويسود اتجاه قوى لدى الجهاز الفني لتوقيع عقوبة أخرى على حسام عبد المجيد بإيقافه لأجل غير مسمى وعدم الاعتماد عليه الفترة المقبلة، لحين العفو عنه من قبل الجهاز الفني.

وعقد الجهاز الفني جلسة في وجود عبد الواحد السيد مدير الكرة، فى أول تدريب للفريق بعد مواجهة بيراميدز، التي جمعتهما مساء الخميس الماضى، فى الجولة الأولى من الدورى وأنتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، لبحث عقوبة إيقاف حسام عبد المجيد ومدة الإيقاف التي ستوقع عليه.

وكان حسام عبد المجيد، أكد أنه لن يتمرد على جمهور القلعة البيضاء، موضحاً أنهم السند والمعدن الحقيقى الذى لن يتغير. ووجه عبد المجيد رسالة عبر "ستورى إنستجرام" لجمهور الزمالك قائلا، "رسالة مهمة إلى أعظم جمهور فى العالم، لم ولن أتمرد فى يوم من الأيام على من لهم الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى، كنتم دائما العون والسند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذى لن يتغير أبدا".