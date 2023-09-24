شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يلتقي جنوب السودان اليوم فى إياب تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب السيدات بقيادة محمد كمال، اليوم الأحد، مباراته الثانية أمام جنوب السودان، فى إياب التصفيات الأفريقية، بعد حسم مواجهة الذهاب برباعية دون رد.

وحقق منتخب مصر للكرة النسائية، بقيادة مدربه محمد كمال، فوزا كبيرا على جنوب السودان بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الذهاب بتصفيات أفريقيا، حيث سجل رباعية المنتخب: مايا إيهاب، وأمنية سمير، وحلا مصطفى، وسامية أدم.

وضم التشكيل سيدات الفراعنة في اللقاء الأول كلا من: "مها الدمرداش، ندى عماد، نورا خالد، أمنية سمير، مايا إيهاب، سامية آدم، مهيرة على، حلاء مصطفى، سارة إسماعيل، منة طارق، وسارة عصام".

وأدار اللقاء الحكمة التونسية درصاف القنواطي، ويعاونها في هذه المباراة طاقم تونسي بالكامل مكون من هدى عفين مساعد أول ونسرين الورتاني مساعد ثان، وأمنة العجبوني حكما رابعًا.

ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.