شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: صلاح اختيارى الأول فى الأولمبياد.. ولم أر لاعبا مصريا يدخن الشيشة والان مع تفاصيل الخبر
وقال ميكالي فى تصريحات تليفزيونية، "المرحلة الأخيرة وقت اختيار الثلاثة الكبار هى من ستحسم الأمر، هناك قائمة كبيرة من اللاعبين الكبار نعمل على ضمهم، كما نعمل على بعض الأفكار وسنرى من اللاعبين الذين سيقدمون إضافة".
وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي، "كنت أريد ضم تياجو سيلفا للبرازيل بأولمبياد ريو 2016 لكن باريس سان جيرمان رفض، ومحمد صلاح اختيار أول لقائمة المنتخب الأولمبي إذا وافق ليفربول على تركه، فهو إضافة كبيرة لنا".
وتابع روجيريو ميكالي، "لم أرى لاعبا مصريا من قبل يدخن الشيشة، وأعيش فى أحد الفنادق بالقاهرة وكل دولة ليها ثقافة وتقاليد، فى السعودية عشت أجواء رمضانية وكانت تجربة جديدة بالنسبة لي، ولاحظت أن شهر رمضان يسبب روحا معنوية وحالة روحانية عالية بالنسبة للاعب، لدرجة لاحظت أن اللاعب العربي لديه روح وقوة غريبة تشعر أنها قوة روحانية بسبب شهر رمضان أكتر من الأيام العادية".
وأكمل، "كان هناك بعض اللاعبين فى الهلال يدخنون ويشاركون فى المباريات بشكل طبيعي ولم أعاقب أى لاعب يقوم بالتدخين طالما يقوم بدوره بشكل جيد لكن التدخين لا يتماشى مع الرياضة نهائيا".
وكشف روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه لا يجب التفكير دائمًا في الاحتراف ولا يشترط أن يكون اللاعب المحترف أفضل من المحلي قائلا، "اللاعب يجب عليه أحيانا التفكير فى البقاء مع ناديه، ومن الطبيعي أن يكون اللاعب فى الدوري المحلي يظهر بنفس مستوى اللاعب المحترف".
وشدد ميكالى، "أنا ضد رأي أن اللاعب المحترف أفضل من المحلي، وبالفعل لدينا لاعبون رائعون، وعلى سبيل المثال النادي الأهلي فريق كبير فى أفريقيا ولديه مواهب كبيرة وأيضا الزمالك وبيراميدز".
وأكد روجيريو ميكالي أنه علم بحصول عمر سيد معوض على عرض خارجى قائلا، "المعلومة التي تلقيتها عن عمر سيد معوض أن هذا اللاعب يمتلك عرضًا خارجيًا، ونتابع أخبار اللاعبين المميزين صغار السن، لدينا قائمة بأسماء داخل وخارج مصر، كنت سعيدا جدا بأن يكون هناك عرض احتراف من ريال بيتيس للاعب في سن عمر سيد معوض"
وعن تدريب منتخب 2005 قال روجيرو ميكالي، "أوجه الشكر لمحمد بركات، أشكر اتحاد الكرة على ثقتهم فى عملي، حدثت مناقشات بالفعل مع المسئولين من أجل تولي مهمة تدريب منتخب 2005 ، محمد بركات اسم كبير، فخور بالعمل معه، وهو قادر على تسهيل كافة العقبات".
وأضاف، "تحدثنا بالفعل عن تدريب منتخب 2005، ووصلنا لأمور قريبة ولكن الآن المحادثات متوقفة قليلًا، كنا منشغلين بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب روسيا، قريبًا ستكون هناك إجابة نهائية بشأن منتخب 2005".
وتابع، "أنا سعيد بهذه الفكرة وثقة اتحاد الكرة ولكن قلبي يطالبني بالانتظار والفهم والتفكير بشكل أكبر من أجل تقديم كل ما نملك للكرة المصرية.
واختتم ميكالى حديثه قائلا، "لست بعيداً عن تدريب منتخب 2005، بل قريب جدا، ولكن لم أوقع حتى الآن على أي شيء، ولذلك لا يمكن الحديث عن قراري، القرار فى يد اتحاد الكرة وليس بيدي".
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