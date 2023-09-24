شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج.. الشحات وعبد القادر وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى بمواجهة فريق سان جورج الإثيوبى، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، بحضور 30 ألف مشجع للمارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سان جورج الإثيوبى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: كهربا.

ويلعب الأهلي مع سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

وعيّن الاتحاد الأفريقى "كاف" التشادى ألفريد أرمي حكم ساحة لمباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى، ويعاونه الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع عبد الكريم عثمان، وفى غرفة الفار يتواجد أحمد إيدي من تنزانيا، بينما يتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.