الأهلي يبدأ مشواره في إفريقيا وديربي مدريد.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 24 - 9 - 2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على صعيد الدوريات الأوروبية القوية، ودوري أبطال إفريقيا.

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المرتقبة أمام فريق سان جوروج الإثيوبي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه ليفربول فريق وست هام يونايتد، وتشيلسي يلعب ضد أستون فيلا، في إطار مواجهات الجولة السادسة.

كما يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني "الليجا"، وتقام المباراة على ملعب "ميتروبوليتانو".

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد سان جورج، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

برايتون ضد بورنموث، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6".

تشيلسي ضد أستون فيلا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

ليفربول ضد وست هام يونايتد، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

شيفلد ضد نيوكاسل، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد خيتافي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

رايو فاييكانو ضد فياريال، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

لاس بالماس ضد غرناطة، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

ريال بيتيس ضد قادش في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

إمبولي ضد إنتر ميلان، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أتالانتا ضد كالياري، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد فيرونتينا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

بولونيا ضد نابولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

تورينو ضد روما، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الفرنسي

ميتز ضد ستراسبورج، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لينس ضد تولوز، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 1 HD BIH".

لوهافر ضد كليرمون، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 8 HD Serbia".

مونبلييه ضد ستاد رين، في تمام السادسة وخمس دقائق، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".