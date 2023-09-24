شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان عبد الجبار يعود إلى أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عاد زيدان عبد الجبار، إلى صفوف فريق أربيل مرة أخرى بعد أن أمضى الموسم الماضي مع فريق كربلاء عن طريق الإعارة.

وتأتي استعادة اللاعب زيدان عبد الجبار من قبل نادي أربيل الرياضي بناءً على طلب مدرب فريقه الكروي الأول عباس عبيد.

وكان زيدان قد برز في الموسم الماضي مع فريق كربلاء، وكان من الأوراق الرابحة بيد طاقمه التدريبي،الأمر الذي دعا راضي شنيشل مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم إلى ضمه لصفوف المنتخب الذي فاز ببطولة غرب آسيا التي جرت في العراق هذا العام وفاز بلقبها المنتخب العراقي.

ويعد زيدان من المواهب الجيدة التي برزت خلال السنوات الأخيرة، حيث يجيد اللعب في خطي الوسط والهجوم، كذلك يمتاز بالمراوغة والتسديد،وقد أحرز بعض الأهداف الجميلة.