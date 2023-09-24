شكرا لقرائتكم خبر عن فيرستابن بطل جائزة اليابان للفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احرز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى الأحد على حلبة سوزوكا ضمن المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لفورمولا واحد.

وتقدم فيرستابن في السباق الذي تصدره من البداية وحتى النهاية على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.

وساهم هذا الفوز في حسم ريد بول لقب بطولة الصانعين، كما وضع فيرستابن على مشارف التتويج بلقب بطل العالم للعام الثالث على التوالي وربما خلال جائزة قطر الكبرى في الثامن من الشهر المقبل.

والفوز هو الثالث عشر لفيرستابن هذا الموسم علماً بأن ريد بول يفرض سيطرة شبه مطلقة على سباقات الموسم الحالي بدليل فوزه في 15 من أصل 16 حتى الآن ولم يفلت منه سوى جائزة سنغافورة الكبرى الأسبوع الماضي حيث كان الفوز من نصيب الإسباني كارلوس ساينس (فيراري).

وعوض فيرستابن بالتالي الخيبة التي تعرض لها في سباق سنغافورة عندما اكتفى بالمركز الخامس.

وقاوم فيرستابن الانطلاقة القوية لثنائي ماكلارين، فأنحرف يميناً لأقفال الباب على بياستري ثم يساراً في محاولة لافشال محاولة نوريس في تخطيه.