شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يؤكد مشاركة بيلينجهام وفينيسيوس في «ديربي مدريد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني مشاركة نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام في الديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد بعد تغيبه عن تمرينات الجمعة بسبب مشكلة في المعدة وقال: «جود بيلينجهام سيلعب».

وارتفعت معنويات المشجعين لمشاركة لاعب الوسط الذي سجل في كل مباريات الريال الست، كما لمح المدرب لمشاركة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الغائب بسبب شد عضلي مطلع الموسم وقال: «فينيسيوس؟ سيكون مع الفريق الأحد».

وكان برشلونة تصدر ترتيب الدوري مؤقتاً بعد «ريمونتادا» في مباراة جنونية قادته للفوز على ضيفه سلتا فيغو 3-2.

وقلب برشلونة تأخره بهدفين حتى الدقيقة 80، إلى فوز خيالي بفضل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين في غضون 5 دقائق (81 و85)، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في ترتيب الهدافين، والوافد الجديد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو (89).

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات مقابل تعادل، بانتظار ديربي العاصمة مدريد بين ريال صاحب العلامة الكاملة (15 نقطة) وجاره أتلتيكو.