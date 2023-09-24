5 تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365" التشكيل المتوقع للفريق الأول للنادي الأهلي في مواجهة سان جورج الأثيوبي، المقرر لها اليوم في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام سان جورج في الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم موقع الخليج 365، أن تشكيل الفريق الأحمر، في مواجهة اليوم، سيشهد عدد كبير من التغييرات يصل إلى 5 لاعبين، عن المباراة الماضية، أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبدالقادر (أو طاهر محمد طاهر)، محمود كهربا.