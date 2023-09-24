شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعلن اليوم قائمة المقاولون لمواجهة الزمالك فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن شوقى غريب المدير الفنى للمقاولون العرب قائمة فريقه التى تستعد لدخول معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دورى نايل

ويفرض شوقى غريب السرية على قائمة المقاولون التى يراهن على قدرتها على تحقيق نتيجة إيجايبة أمام الفارس الابيض لتعويض الخسارة المدوية فى مباراة كأس مصر الاخيرة التى جمعت الفريقين.

ويملك الزمالك نقطة من تعادله في الجولة الأولى، بينما يأتي المقاولون بلا نقاط بعد الخسارة ، وبدأ الزمالك موسمه المحلي بالتعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.