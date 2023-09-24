شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بالكراسى داخل سموحة.. وفرج عامر: الشطب فى انتظار المشاغبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، خناقة بين عدد من أعضاء نادى سموحة ما تسبب فى حالة من الرعب داخل جدران النادى. وأظهرت لقطات الكاميرات تراشقا بالكراسي واشباكات بالأيدى داخل النادى، الأمر الذى تسبب فى حالة من الذعر للأعضاء المتواجدين في النادي في هذا التوقيت.

من جانبه، أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن كل من شارك في خناقة اليوم سيتم شطبه نهائياً من عضوية نادي سموحة تحت أى ظرف من الظروف.

وأضاف رئيس سموحة، "تم سحب كارنيهات كل المشاركين في خناقة اليوم وإيقافهم فوراً وتحويلهم للتحقيق الفورى، وعقوبات تصل إلى الشطب النهائي لكل المدانين والمحرضين، وكل من لديه معلومات إضافية عن تقرير الأمن يتقدم بها لمدير عام النادي بأسرع وقت".