الأهلى يخسر أمام جولدن بولز الصينى 81/74 ويحقق المركز الرابع بمونديال السلة

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بولز الصينى على فريق سلة الأهلى بنتيجة 81/74 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمباريات كأس العالم لأندية السلة، ليحقق المركز الرابع فى ترتيب البطولة، التى تقام بسنغافورة وتختتم منافساتها اليوم.

وانتهى الربع الأول بتقدم الأهلى 12/22 ، والفترة الثانية 37/38 للأهلى، وانتهت الفترة الثالثة 59/53 لبولز الصينى، لينتهى اللقاء بفوز بولز بطل الصين 81/74.

وضمت قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.