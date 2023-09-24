شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملخص مباراة الأهلى وبولز الصينى فى مونديال الأندية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة السلة بالنادى الأهلى المركز الرابع فى كأس العالم للأندية التى أقيمت فى سنغافورة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد خسارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام فريق بولز الصينى بنتيجة 81/74 .

وينشر ”الخليج 365” ملخص مباراة الأهلى وبولز الصينى فى كأس العالم للأندية لكرة السلة.

وتأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى، وضمت قائمة المارد الأحمر فى البطولة من اللاعبين كلا من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.



عمر طارق



فريق سلة الاهلى

وأصبح فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أول فريق أفريقي يحقق فوزاً في تاريخ منافسات كأس العالم لأندية كرة السلة (بطولة إنتركونتينتال) بعد التغلب على إيجنايت الأمريكي فى أولى مبارياته البطولة بنتيجة 82/76 .



ايهاب امين سلة الاهلى



ايهاب امين لاعب الاهلى



سلة الاهلى

وفي سابع مشاركة للفرق الأفريقية في البطولة نجح الأهلي في تحقيق الانتصار الأول بعد 25 خسارة لأندية القارة السمراء ليكتب المارد الأحمر إنجازاً لكرة السلة المصرية والأفريقية.