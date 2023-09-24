شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين رئيس اتحاد الكاراتيه ولاعبى المنتخب استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، جلسة مع لاعبى منتخب كوميتيه "رجال"، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم للكبار المحدد إقامتها بالمجر نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وطلب الدهراوى من اللاعبين بذل قصارى جهدهم للتمثيل المشرف لمصر، مشيراً إلى ثقته فى أبطال المنتخب وأدائهم المتميز وقدرتهم على حصد العديد من الميداليات المختلفة سواء ذهب أو فضة أو برونز. ومن أبرز اللاعبين الذين تواجدوا فى الجلسة على الصاوى، أحمد المصرى، عبد الله ممدوح، يوسف بدوى، بالاضافة إلى طه طارق، وشهد الجلسة حضور سامح الشبراوى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

كان اتحاد الكاراتيه أقام حفلاً لتكريم لاعبى المنتخب ممن شاركوا فى بطولة العالم وبطولتى أفريقيا، تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم التي حققوها فى الفترة الأخيرة، وكذلك تكريم أبطال بطولة العالم التى أقيمت فى تركيا أكتوبر الماضى، وكذلك بطولة أفريقيا التى أقيمت فى جنوب أفريقيا العام الماضى أيضا، بالإضافة إلى تكريم أبطال أفريقيا بالبطولة التى أقيمت بالمغرب الشهر الماضى.

وكان منتخب الكاراتيه حقق المركز الثالث فى بطولة العالم فى الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا، اعتلى منتخب الكاراتيه قمة البطولة الأفريقية، والتي تقام بجنوب أفريقيا، بعدما وصل رصيد المنتخب لـ30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

وفى البطولة الأفريقية بالمغرب حقق المنتخب المركز الثاني فى ترتيب البطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة، بواقع 14 ميدالية.