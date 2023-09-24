شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة جمعت سان جورج مع الأندية المصرية قبل لقاء الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ويلعب المارد الأحمر أمام سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق بين مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

ويلعب سان جورج أمام الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية، بينما سبق ولعب الفريق الإثيوبي 11 مباراة أمام الفرق المصرية وحقق الفوز فى ثلاث مواجهات وخسر مثلها بينما تعادل خمس مرات.

وجاءت مواجهات سان جورج أمام الفرق المصرية كالآتي:

اللقاء الأول.. واجه سان جورج فريق الأولمبي فى دوري أبطال أفريقيا 1967، وفاز الفريق الإثيوبي ذهابا 3-2 بينما انسحب الأولمبي إيابا.

اللقاء الثانى والثالث.. واجه سان جورج فريق الاتحاد السكندري فى كأس الكؤوس الأفريقية 1975 ونجح الفريق المصري في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل وتعادل إيابا بدون أهداف.

اللقاء الرابع والخامس..واجه سان جورج فريق الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا 1997، ونجح الأبيض في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل بينما تعادل إيابا بهدف لكل منهما.

اللقاء السادس والسابع.. واجه سان جورج فريق إنبي فى دوري أبطال أفريقيا 2006، وتعادل ذهابا بدون أهداف بينما في الإياب تغلب الفريق الإثيوبي بهدف دون مقابل.

اللقاء الثامن والتاسع..واجه سان جورج فريق الزمالك مجددا فى دوري أبطال أفريقيا 2013 وتعادل ذهابا بهدف لكل منهما، وإيابا بهدفين لكل منهما، وتأهل الأبيض بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

اللقاء العاشر والحادى عشر.. لعب سان جورج فريق إنبي فى الكونفدرالية 2013، وفاز ذهابا على إنبي بهدفين دون مقابل بينما خسر إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتأهل الفريق الإثيوبي بأفضلية الأهداف خارج الأرض.