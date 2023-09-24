جائزة اليابان الكبرى: فيرستابن في المركز الأول وريد بول يُتوّج ببطولة الصانعين

الرياص - اسماء السيد - Suzuka (اليابان): احرز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) المركز الاول في سباق جائزة اليابان الكبرى الاحد على حلبة سوزوكا ضمن المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم لفورمولا واحد.

وتقدم فيرستابن في السباق الذي تصدره من البداية وحتى النهاية على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والاسترالي اوسكار بياستري.

بطولة الصانعين

وساهم هذا الفوز في حسم ريد بول لقب بطولة الصانعين، كما وضع فيرستابن على مشارف التتويج بلقب بطل العالم للعام الثالث على التوالي وربما خلال جائزة قطر الكبرى في الثامن من الشهر المقبل.

والفوز هو الثالث عشر لفيرستابن هذا الموسم علما بان ريد بول يفرض سيطرة شبه مطلقة على سباقات الموسم الحالي بدليل فوزه في 15 من اصل 16 حتى الان ولم يفلت منه سوى جائزة سنغافورة الكبرى الاسبوع الماضي حيث كان الفوز من نصيب الاسباني كارلوس ساينس (فيراري).

وعوض فيرستابن بالتالي الخيبة التي تعرض لها في سباق سنغافورة عندما اكتفى بالمركز الخامس.